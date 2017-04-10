Тернопільські поліцейські “взялися” за одне підозріле підприємство

Дозволи на проведення георозвідки корисних копалин та надр потрібні усім, хто займається видобутком земельних ресурсів на території кар’єрів не лише Тернопільської області, але й інших регіонів нашої держави,- про це розповідає директор Громадської організації “Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля” Андрій Об’єщик.

Уже третій рік поспіль чоловік намагається добитися справедливості щодо неправомірної роботи представників одного з місцевих товариств. Андрій Об’єщик переконаний, що ТОВ, прикриваючись документом на проведення геологічних вивчень й дослідно-промислової розробки, незаконно видобуває, переробляє, а вже потім продає камінь-пісковик з кар’єру на Теребовлянщині. При цьому жодних надходжень в місцевий бюджет від даних підприємців не надходить.

Представники громадської організації зверталися із заявами до поліції. Слідчо-оперативна група, яка ще у липні минулого року виїжджала на місце роботи кар’єру, перевірила наявні документи, провела обшуки на складах та внесла даний факт у єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 240 частина 1 ККУ – порушення правил охорони або використання надр.

Андрій Об’єщик стверджує, що на всі роботи мають бути відповідні дозволи – і на зняття й перенесення верхнього шару ґрунту, і на роботу фахівців та спецтехніки.

Документи щодо видобутку зобов’язують підприємство наповнювати місцевий і державний бюджети, з якого і отримують заробітні плати та премії держпрацівники усіх структур та рівнів. Саме ці люди повинні переживати за наповнення державної казни і перешкоджати розкраданню надр.

Директор Громадської організації “Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля” каже, що спецдозвіл на проведення георозвідки на території Різдвянської селищної ради дійсний до 2019 року. Він контролюватиме аби видобувачі викопали лише 5%, які дозволені згідно нормативних документів, і не перевищили норми добування, які спричинить руйнацію даної екосистеми.

За словами слідчих Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, у ході розслідування даного кримінального провадження правоохоронці провели всі можливі слідчі дії, спілкувалися з представниками усіх установ, дотичними до видобування корисних копалин.

Державна служба геології та надр України підтвердила, що усі роботи Тернопільська фірма проводить відповідно до дозволів на проведення геологічних вивчень й дослідно-промислової розробки. Зверталися слідчі і до податкової. Представники фіскальної служби повідомили, що товариство відзвітувало про свою роботу і документально підтвердило той факт, що вони впродовж 2014-2016 років, згідно з поданою звітністю, господарської діяльності не проводили, рентної плати за надра не сплачували і каменю-пісковику більше норми не видобули.

Директор громадської організації “Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля” Андрій Об’єщик надав і копію наказу з державної служби геології та надр України в якому йде мова про призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами згідно з переліком, наведеним у додатках. Проте самих додатків та назви товариства, якого стосувався припис, слідчі не бачили, а тому звернулися в київську установу продублювати ще раз даний наказ, щоб долучити його до матеріалів кримінального провадження. Лише після того, як буде відповідь, слідчі дадуть правову оцінку діям товариства.