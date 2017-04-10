У Тернополі представники «БПП «Солідарність» здали кров для потреб хворих дітей

До всесвітнього Дня здоров’я представники Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» стали донорами крові, щоб допомогти міській дитячій комунальній лікарні.

Медичний заклад розрахований на 200 ліжок. У лікарні є три відділення – гематологічне, інфекційне і інфекційно-діагностичне. Сюди часто поступають діти, яким терміново необхідна кров. Відповідно потребується певний запас донорів. Тому формується банк крові по лікарні. Допомогти медзакладу відгукнулися представники «Солідарності» і в Тернопільській станції переливання крові вони стали донорами для дітей.

Зазначимо, Тернопільський обласний осередок партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» надає допомогу міській дитячій комунальній лікарні не вперше. До Дня хворого та до Всесвітнього Дня онкохворої дитини медзаклад отримав від партії 40 подушок і 15 ковдр. А 1 червня 2016 року, з нагоди Дня захисту дітей, представники БПП подарували медичному закладу 30 тумбочок.