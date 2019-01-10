Тернопільські рятувальники організували Різдвяну коляду

9 січня, з нагоди Різдва, працівники установи організували свій імпровізований Вертеп. Спершу, давньою різдвяною колядкою «Рай розвивсь!» вони привітали з Різдвяними святами своїх колег та друзів та побажали їм добра, миру й злагоди. А далі вирушили до керівника обласної державної адміністрації Степана Барни, не оминули й міського голову Сергія Надала. І, звісно, побували в пожежно-рятувальних підрозділах тернопільського гарнізону, віншуючи всіх піснями-побажаннями, й закликаючи шанувати віру в Бога та любов до рідної землі. Скрізь, де з’являлись, учасники дійства своїми колядами дарували присутнім тепло і радість, чудову та неповторну атмосферу Різдва.

Поділіться:









