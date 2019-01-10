Храму біля Тернополя, де зберігається чудотворна ікона, – 275 років

8 січня, у день празника Собору Пресвятої Богородиці, архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) здійснив пастирський візит до відпустового центру с. Буцнів, Тернопільського району. У храмі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, де зберігається чудотворна ікона Буцнівської Матері Божої, відбулася Архиєрейська Божественна Літургія, яку архиєпископ Василій здійснив з нагоди святкування 555-ї річниці від першої згадки про село і 275-ї річниці освячення парафіяльного храму.

«Своєрідною окрасою Літургії став спів хору студентів Тернопільської духовної семінарії, – розповідає семінарист Назарій Мачужак. – По завершенню Служби Божої лунали привітання з многаліттями, всі разом співалися колядки. Відтак кир Василій виголосив привітальне слово, у якому особливо закцентував увагу на героїчності УГКЦ у часи підпілля та її участі в державотворчому процесі».

Митрополит Василій нагородив адміністратора храму о. Євгена Кобильника золотим нагрудним хрестом та подякував за сумлінне душпастирське служіння на парафії с. Буцнів. Відтак відбувся Чин малого водосвяття і окроплення присутніх освяченою водою.

Прес-служба архиєпархії