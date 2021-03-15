Тернопільські ветерани візьмуть участь у чемпіонаті України з футзалу

Із 17 по 19 березня у Житомирі відбудеться чемпіонат України з футзалу серед ветеранів. У віковій категорії 55 років і старші у ньому візьме участь команда «Євроінтер’єр» з Тернополя. Про це повідомляє сайт АФТ.

Наше земляки за результатами жеребкування потрапили до групи «В», в якій виступатиме п’ять команд. До чвертьфіналу виходитиме по два кращі колективи з кожної групи та дві з трьох команд, які на груповій стадії посядуть треті місця.

Розклад матчів за участю тернопільського «Євроінтер’єра»:

1. 17 березня. «Локомотив» (Лиман, Донецька область) – «Євроінтер’єр»

2. 17 березня. «Євроінтер’єр» – «Динамо» (Приморськ, Запорізька область)

3. 18 березня. «Енергія+» (Нова Каховка) – «Євроінтер’єр»

4. 18 березня. «Смілаенерго» (Черкаси) – «Євроінтер’єр»

Участь у чемпіонаті України тернопільської команди стала можливою завдяки фінансовій підтримці керівництва компанії «Євроінтер’єр» та Асоціації футболу Тернопільщини.