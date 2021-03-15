У Тернополі перенесено концерт гурту Океан Ельзи

Святослав Вакарчук разом із гуртом “Океан Ельзи” повинні були прибути в Тернопіль 27 березня і дати грандіозний концерт із новою програмою. Однак концерт перенесли на червень, у зв’язку із пандемією та ситуацією в країні.

-Останні місяці у нас іде дуже активний творчий процес: ми працюємо над альбомом «Океан Ельзи» і маємо нової музики вже не на одну платівку! Одного дня, працюючи в студії, я подумав: а чому б, поки готуємо новий альбом та великий тур ОЕ, не зробити окремий музичний проект і показати вам нові пісні так, як ми грали б їх не на великому стадіоні, а будучи вуличними музикантами? Так і народилась ідея мого нового проекту. Ми назвали його «Оранжерея», – розповів у соціальних мережах Вакарчук.

Гурт ділиться своїми думками на просторах інтернету: Останній рік створив такі умови, коли справжню енергію ми отримуємо не на великих концертних чи розважальних аренах, а в затишному колі найближчих людей. Таким за настроєм ми і бачимо цей проект – півтори години щирих музичних розмов.

Концерт у Тернополі відбудеться 14.06.2021 року на сцені палацу культури “Березіль” квитки, які уже придбані будуть дійсними. Під час виступів буде дотримано усіх необхідних правил безпеки, соціальної дистанції.