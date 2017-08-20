Тернопільський депутат відзначився епатажним подарунком чиновнику (Відео)

Депутат з Блоку Петра Порошенка “Солідарність” у Тернопільській міськраді Тарас Білан вчергове відзначився епатажним подарунком чиновнику.

Він подарував курячі яйця керівнику міського відділу нацполіції Сергію Гаврилюку. Це сталося під час звіту останнього на сесії міської ради. Таким чином Тарас Білан заявив про бездіяльність структури, яку очолює Сергій Васильович.