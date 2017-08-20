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Тернопільський депутат відзначився епатажним подарунком чиновнику (Відео)

Irena 77 Views 2 коментарі

Депутат з Блоку Петра Порошенка “Солідарність” у Тернопільській міськраді Тарас Білан вчергове відзначився епатажним подарунком чиновнику.

Він подарував курячі яйця керівнику міського відділу нацполіції Сергію Гаврилюку. Це сталося під час звіту останнього на сесії міської ради. Таким чином Тарас Білан заявив про бездіяльність структури, яку очолює Сергій Васильович.

 

2 thoughts on “Тернопільський депутат відзначився епатажним подарунком чиновнику (Відео)

  • тарас білан
    12:55 | 18 серпня, 2017 at 12:55
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    хотів би уточнити: 2 тухлі гусячі яйця… як символ протухлості поліції в питанні залисту інтересів держави – оборонного заводу Промінь

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  • Даник Михайло
    22:18 | 19 серпня, 2017 at 22:18
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    Невже в поважних депутатів не знайдеться слів, щоб зліпити грамотно своє запитання чиновнику ?
    Вже треба яйця показувати ?

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