Тернопільський пологовий обладнають новими апаратами вентиляції легень

Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» 19 листопада уклав два контракти із ТОВ «Прантекс» на закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів та кисневих концентраторів за 3,2 млн грн. Про це повідомляється на порталі публічних закупівель Prozorro.

У перинатальному центрі придбають три апарати для штучної вентиляції легень і три кисневі концентратори. Концентратори замовили моделі OLV-10 за ціною 39,5 тис. грн за штуку. Ці прилади використовують для продукування кисню з повітря, коли немає кисневих балонів або відсутня спеціальна централізована подача кисню.

Також куплять три апарати штучної вентиляції легенів моделі Neumovent GraphNet Аdvance. Їх можна використовувати як для дорослих, так і для дітей та новонароджених. Вартість одного апарату складає 1,02 млн грн, а доставлять обладнання до кінця 2020 року.

Тернопільський обласний перинатальний центр належить до опорних закладів, які приймають хворих на коронавірус. У медзакладі є ізольований корпус, в якому здійснюється прийом вагітних і породіль з підозрою чи уже діагностованим COVID-19.

Закупівлю здійснили за спеціальною спрощеною процедурою звітування для запобігання поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби COVID-19.

За даними Національної служби здоров’я України, у медзакладі станом на 19 листопада наявні 4 ШВЛ. У квітні пологовий центр отримав апарат як благодійну допомогу від священників УГКЦ.

Це перша закупівля медзакладом апаратів штучної вентиляції легень і найбільший контракт за спеціальною спрощеною процедурою. Всього з кінця березня перинатальний центр провів 38 таких закупівель на 5,24 млн грн.

ТОВ «Прантекс» зареєстроване у Вінниці і з початку 2020 року отримало 112 держзамовлень на 118 млн грн. Директором та власником компанії є Віктор Слюсаренко.