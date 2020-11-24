Книги, що долають бар’єри. В тернопільській книгозбірні можна читати книги шрифтом Брайля

Сьогодні усе частіше чуємо слово інклюзія. І хоча соціальні умови, до яких змушені пристосовуватись люди з обмеженими можливостями у нашій країні важко назвати комфортними, все ж, з усього видно, що проблеми «особливих» громадян дедалі більше хвилюють сучасне суспільство.

Від тепер у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей є більше можливостей задовільнити запити маленьких читачів з особливими потребами. Нещодавно книжковий фонд книгозбірні суттєво поповнився виданнями, надрукованими шрифтом Брайля.

Це подарунок від Львівського обласного осередку ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ». Книги видані в рамках проєкту «Книга, що долає бар’єри» за підтримки Українського культурного фонду. Вони містять рельєфно-крапковий і плоский шрифт, рельєфні малюнки, а також озвучену голосом відомого пікардійця Ярослава Нудика, версію в QR-коді.

Завдяки такому поєднанню ці книги є доступними для цілком незрячих і слабозорих дітей, читачів з вадами слуху і опорно-рухового апарату, ментальними порушеннями та ін., а також для умовно здорових дітей.

Очікуємо ще на 3 видання, які доопрацьовуються. Щиро дякуємо благодійникам за рідкісні і цінні книги, яких так потребують наші особливі читачі.

Уляна Пилипчук, редактор ТОБД