Тернопільський школяр Петро Придаткевич займається найскладнішим інтелектуальним видом спорту

В 2019 році Європейська федерація Го запланувала шість великих міжнародних турнірів – в Румунії, Німеччині, Австрії, Хорватії, Швейцарії і Нідерландах – Seygo Tour.

Перший турнір відбувся в румунських Карпатах з 3 по 12 лютого на гірськолижному курорті Vatra Dornei і зібрав 141 спортсмена з різних країн Європи і Китаю. В турнірі взяла участь дитяча команда України у складі 14 осіб. Серед них був і тернополянин, учень 6-А класу школи-ліцей №6 ім. Н.Яремчука Петро Придаткевич. Про це повідомляє адміністрація навчального закладу.

Хлопець займається Го, яке визнано найскладнішим інтелектуальним видом спорту, усього півтора року, але уже має чимало здобутків – займав 1 місце на змаганнях з Го в Тернополі і Івано-Франківську, третє місце на турнірі в Одесі, виграв 4 партії з шести на чемпіонаті Європи. Вдало виступив Петро і на двох турнірах в Румунії – в Seygo Tour з шести партій виграв п’ять, а в іншому – VaDo Cup теж програв лише одну партію, а п’ять виграв. В підсумку отримав два цінні призи і стрімко підняв свій рейтинг в Європейській базі даних спортсменів Го. Тепер Петрові потрібно інтенсивно тренуватися, щоб успішно виступити в наступних турнірах і не знизити завойований рейтинг.

Поділіться:











загрузка...