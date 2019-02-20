Хто став богатирем Тернопільської школи-ліцею №6

У Тернопільському НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука” 15 лютого обирали богатиря школи 2019 року.

Юнаки демонстрували силу, витривалість та мужність. Хлопцям довелося пройти кілька етапів змагань: човниковий біг, згинання й розгинання рук в упорі лежачи, стрибки на скакалці, перетягування канату, підтягування у висі та комбіновану естафету.

Суддями були вчителі фізичного виховання, представники учнівського парламенту та минулорічний переможець.

Публіка підтримувала юнаків бурхливими оплесками та схвальними вигуками.

Всі учасники показали свій максимальний результат. Третє місце посів учень 9-Б класу Бакан Максим, друге – учень 11-ЛФ класу Пліс Маркіян, а переможцем став учень 11-ЛА класу Бородюх Артем. Кожен учасник виклався на повну й довів, що заслуговує на титул найсильнішого, проте звання отримав лише найкращий.

Автор публікації: Христина Майкович

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