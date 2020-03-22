14:27 | 22.03.2020
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Новини Тернополя 

Тернопільводоканал скасував планове промивання мереж

Irena 8 Views Прокоментуй!

Про це сьогодні повідомили на офіційному сайті комунального підприємства “Тернопільводоканал”.

  • У режимі надзвичайної ситуації, що діє з 21 березня 2020 року, при викликах, які стоять перед усіма нами, нема нічого гіршого, ніж поширення неправдивих чуток, домислів, перекручування інформації, що дезорієнтують людей і нагнітають паніку. Тому вважаємо за потрібне ще раз наголосити: І 23 БЕРЕЗНЯ, Й НАДАЛІ ВОДА В КРАНАХ ТЕРНОПОЛЯН БУДЕ! ПРОМИВАННЯ ВОДОМЕРЕЖ КП “ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ” НЕ ПРОВОДИТИМЕ! Зберігаймо спокій та оптимізм, бо від цього теж залежить самопочуття кожного.

 

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