Тернопільводоканал скасував планове промивання мереж

Про це сьогодні повідомили на офіційному сайті комунального підприємства “Тернопільводоканал”.

У режимі надзвичайної ситуації, що діє з 21 березня 2020 року, при викликах, які стоять перед усіма нами, нема нічого гіршого, ніж поширення неправдивих чуток, домислів, перекручування інформації, що дезорієнтують людей і нагнітають паніку. Тому вважаємо за потрібне ще раз наголосити: І 23 БЕРЕЗНЯ, Й НАДАЛІ ВОДА В КРАНАХ ТЕРНОПОЛЯН БУДЕ! ПРОМИВАННЯ ВОДОМЕРЕЖ КП “ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ” НЕ ПРОВОДИТИМЕ! Зберігаймо спокій та оптимізм, бо від цього теж залежить самопочуття кожного.