Тернополянам допоможуть відремонтувати свої багатоквартирні будинки по співфінансуванні
Оновлення житлового фонду доможе міська рада. Для цього співвласники багатоквартирних будинків мають звернутись в органи місцевого самоврядування з відповідним пакетом документів. Головне – мати бажання стати учасником цієї програми.
Залежно від об’єкта ремонту, з місцевого бюджету можуть покрити від 30% до 80% вартості робіт. Загалом проект включає співфінансування ремонту:
покрівель,
внутрішньобудинкових інженерних мереж, систем подачі теплової енергії, водопостачання та каналізації,
мереж електропостачання,
внутрішньобудинкових систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості,
несучих і огороджувальних конструкцій,
ліфтів та систем диспетчерського зв’язку,
дитячих і спортмайданчиків,
міжпанельних швів, дощівки, ринв, заміна вікон.
Стати учасником програми можуть усі багатоквартирні будинки , і ті де є ОСББ, і там де є управитель (ЖЕК).