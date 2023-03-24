Тернополянам допоможуть відремонтувати свої багатоквартирні будинки по співфінансуванні

Оновлення житлового фонду доможе міська рада. Для цього співвласники багатоквартирних будинків мають звернутись в органи місцевого самоврядування з відповідним пакетом документів. Головне – мати бажання стати учасником цієї програми.

Залежно від об’єкта ремонту, з місцевого бюджету можуть покрити від 30% до 80% вартості робіт. Загалом проект включає співфінансування ремонту:

покрівель,

внутрішньобудинкових інженерних мереж, систем подачі теплової енергії, водопостачання та каналізації,

мереж електропостачання,

внутрішньобудинкових систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості,

несучих і огороджувальних конструкцій,

ліфтів та систем диспетчерського зв’язку,

дитячих і спортмайданчиків,

міжпанельних швів, дощівки, ринв, заміна вікон.

Стати учасником програми можуть усі багатоквартирні будинки , і ті де є ОСББ, і там де є управитель (ЖЕК).