Тернополянам обіцяють підняти пенсії

Осучаснення пенсій, заплановане Урядом у жовтні 2017 року у рамках проведення пенсійної реформи, стосуватиметься більше 5 млн пенсіонерів. Про це в інтерв’ю «5 каналу» заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Протягом останніх років мінімальний розмір пенсії ми все-таки піднімали, а людям, які отримують пенсії у проміжку між 1400грн і 4500 грн, протягом чотирьох років жодної індексації не проводилося. А це все-таки більше 5 млн українців. І це дуже важливо, що ми визначилися, що осучаснення пенсій стане одним із елементів пенсійної реформи», – сказав він, зазначивши, що при цьому головне забезпечити справедливість. «А справедливість полягає у тому, що ті люди, які мають достатній стаж роботи, працюють тривалий час у легальному секторі економіки, повинні отримувати достойні пенсії», – підкреслив Віце-прем’єр-міністр.