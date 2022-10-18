Тернополянам радять зробити запас води та зарядити пристрої
Сьогодні, 18 жовтня, по всій країні оголошена масштабна повітряна тривога. Ворог обстрілює критичну інфраструктуру України. У декількох областях вже пролунали вибухи.
Міський голова Тернополя Сергій Надал радить запастися питною та технічною водою, а також тримати заряджені телефони.
- Ворог обстрілює цивільну енергетичну структуру України. По можливості завжди тримайте запас питної та технічної води. Також заряджені телефони. Під час тривоги обов’язково перебувайте в укриттях.