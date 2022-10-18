20:09 | 18.10.2022
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Новини Тернополя 

Тернополянам радять зробити запас води та зарядити пристрої

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Сьогодні, 18 жовтня, по всій країні оголошена масштабна повітряна тривога. Ворог обстрілює критичну інфраструктуру України. У декількох областях вже пролунали вибухи.

Міський голова Тернополя Сергій Надал радить запастися питною та технічною водою, а також тримати заряджені телефони.

  • Ворог обстрілює цивільну енергетичну структуру України. По можливості завжди тримайте запас питної та технічної води. Також заряджені телефони. Під час тривоги обов’язково перебувайте в укриттях.
     

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