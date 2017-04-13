Хресна дорога працівників ТОВ «Бучачагрохлібпром»: щороку інший сценарій

Театралізованою Хресною дорогою із молитвами та розважаннями пройшов колектив ТзОВ «Бучачагрохлібпром» 6 квітня. Організували традиційне дійство в час великого посту молодь села Підзамочок та працівники місцевого будинку культури.

Хресна дорога – це у нас вже традиція. Кожного року ми проводимо Хресну дорогу і кожного року пишемо інший сценарій. Щороку ми допомагаємо Ісусикові нести хрест і полегшити тягар гріхів, які ми йому поставили на плечі, – розповідає директор Підзамочківського сільського будинку культури Ганна Іванівна Ковалишин.

Ганна Іванівна зазначає, що до проведення Хресної ходи залучили місцеву молодь.

Цього року була молодіжна Хресна дорога. Брала участь тільки молодь, тому що хочеться її привернути до чогось доброго, до добрих справ. Це і студенти, і учні. У нас немає вікового розподілу. Йдуть усі і всі моляться.

Близько 70 учасників провели Хресну дорогу для працівників насіннєвого підприємства, яке діє у Підзамочку на Бучаччині. Кажуть, це не вперше, адже Петро Гадз, голова наглядової ради компанії, є щедрим меценатом для будинку культури. Щороку народний колектив при будинку культури засіває, щедрує, колядує працівникам агрофірми. Зараз готуються до свята Дня матері, з чим також прийдуть вітати жінок комбінату.