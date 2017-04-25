Фіналісти Євробачення гурт “САЛЬТО НАЗАД” виступлять у Тернополі
Усіх тернополян та гостей міста запрошують на І фестиваль локальної їжі та культури Тернопільська БРАМА 5, 6 та 7 ТРАВНЯ.
✔ Готуємо найдовшу в Україні 400-метрову рекордну ковбасу (*і роздаємо її безкоштовно)
✔ Частуємо новими стравами: пайдою, тернопільською зупою, ребрами по-махабунськи, десертами та іншими смаколиками
✔ Наливаємо та презентуємо першу місцеву “Тернівку”
✔ Гуляємо під пісні фіналістів Євробачення “САЛЬТО НАЗАД”, Х-фактор “The Hypnotunez” та ще десятка відомих гуртів.
✔ На дітей чекає нова програма “Тролі”, “Майнкрафт”, квест та робот Фаня
✔ А ще багато конкурсів та цінних призів
Місце проведення: Театральний майдан. Вхід вільний!