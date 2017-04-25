Фіналісти Євробачення гурт “САЛЬТО НАЗАД” виступлять у Тернополі

Усіх тернополян та гостей міста запрошують на І фестиваль локальної їжі та культури Тернопільська БРАМА 5, 6 та 7 ТРАВНЯ.

✔ Готуємо найдовшу в Україні 400-метрову рекордну ковбасу (*і роздаємо її безкоштовно)

✔ Частуємо новими стравами: пайдою, тернопільською зупою, ребрами по-махабунськи, десертами та іншими смаколиками

✔ Наливаємо та презентуємо першу місцеву “Тернівку”

✔ Гуляємо під пісні фіналістів Євробачення “САЛЬТО НАЗАД”, Х-фактор “The Hypnotunez” та ще десятка відомих гуртів.

✔ На дітей чекає нова програма “Тролі”, “Майнкрафт”, квест та робот Фаня

✔ А ще багато конкурсів та цінних призів

Місце проведення: Театральний майдан. Вхід вільний!