Новини Тернополя 

Фіналісти Євробачення гурт “САЛЬТО НАЗАД” виступлять у Тернополі

Maryana 84 Views Прокоментуй!

Усіх тернополян та гостей міста запрошують на І фестиваль локальної їжі та культури Тернопільська БРАМА 5, 6 та 7 ТРАВНЯ.

✔ Готуємо найдовшу в Україні 400-метрову рекордну ковбасу (*і роздаємо її безкоштовно)
✔ Частуємо новими стравами: пайдою, тернопільською зупою, ребрами по-махабунськи, десертами та іншими смаколиками 👌
✔ Наливаємо та презентуємо першу місцеву “Тернівку”
✔ Гуляємо під пісні фіналістів Євробачення “САЛЬТО НАЗАД”, Х-фактор “The Hypnotunez” та ще десятка відомих гуртів.
✔ На дітей чекає нова програма “Тролі”, “Майнкрафт”, квест та робот Фаня
✔ А ще багато конкурсів та цінних призів

Місце проведення: Театральний майдан. Вхід вільний!

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