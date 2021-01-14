Тернополяни мають доступ до ресурсів англомовної бази даних eLibraryUSA

Для користувачів Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки в інформаційно-ресурсному центрі “Вікно в Америку” (бульвар Шевченка, 15) відкритий доступ в режимі on-line до ресурсів англомовної бази даних eLibraryUSA. Цей проект діє за сприяння Посольства США в Україні.

Це – інформаційний портал в галузі науки, технології, медицини, освіти та бізнесу, що містить реферативні описи та повні тексти публікацій. На базі доступні електронні версії наукових, академічних журналів, більшість з яких у відкритому доступі. Ця база даних пропонує розширений пошук за 9 інформаційними розділами (General Resources, Current Events, Business News and Information, Arts & Culture, Health Resources, Science & Technology, Non-English Language Resources, Educational Resources, Resources For Kids) з 40 базами даних.

Детальнішу інформацію та доступ до eLibraryUSA можна отримати в інформаційно-ресурсному центрі «Вікно в Америку» бібліотеки.

http://www.library.te.ua/