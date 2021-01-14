З подвір’я Кременецької академії ім. Т. Шевченка на єврейське кладовище перевезли древні надгробки

З подвір’я Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка на єврейське кладовище (Бейт Альмін) перевезли древні надгробки (мацеви), які ще раніше випадково знайшли під час ремонтних робіт. При підготовці до укладання бруківки будівельники наткнулися на плити. Коли спробували перевернути одну з них, то на зворотному боці працівники на свій подив виявили написи на івриті. Керівництво академії прийняло однозначне рішення – вилучити знахідку з ґрунту. Пізніше з’ясувалося що плити, які довго лежали у землі, – мацеви з єврейського кладовища Кременця.

Деякий час плити лежали на задньому дворі академії, і тепер, завдячуючи старанням ініціативних та небайдужих людей, їх перевезли туди, де їм і належить бути. Зокрема, до важливої справи долучилася й Кременецька міська рада.

23 надгробки повернули на Бейт Альмін. Ініціатори наголошують на важливості зберігання та шанування пам’яті, відновлення історичної справедливості. Кременчани завжди трепетно ставилися до культурної та історичної спадщини усіх громад, які будь-коли жили чи живуть у місті. На щастя, цих традицій дотримуються й сьогодні.

http://kremenetska.gromada.org.ua/