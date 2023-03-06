Тернополянин обікрав дитячий магазин

Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського районного управління поліції жителю міста 1966 року народження. Йому загрожує позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.

На лінію «102» надійшло звернення від працівниці дитячого магазину. Вона повідомила, що невідома особа викрала блоки для живлення дитячого електромобіля. Завдані збитки вона оцінила в 5000 гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники територіального підрозділу поліції вийшли на слід зловмисника. У скоєному він зізнався. Речові докази правоохоронці вилучили.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Триває слідство.