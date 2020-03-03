ТНМУ оголошує конкурс на вакантні місця за державним замовленням
На медичному факультеті за спеціальностями «Медицина» та «Лікувальна справа» – 4 місця.
Студенти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, мають право подати декану факультету:
– заяву на ім’я ректора університету щодо участі в конкурсі із зазначенням мотивації переводу;
– довідку про середній бал успішності за весь період навчання;
– копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг;
– довідку про участь студента в науковому або громадському житті факультету, університету, країни.
До участі в конкурсі не допускаються студенти, які порушили правила внутрішнього розпорядку.
Термін подачі документів – два тижні з дня опублікування оголошення (до 16.03.2020 р.).