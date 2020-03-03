ТНМУ оголошує конкурс на вакантні місця за державним замовленням

На медичному факультеті за спеціальностями «Медицина» та «Лікувальна справа» – 4 місця.

Студенти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, мають право подати декану факультету:

– заяву на ім’я ректора університету щодо участі в конкурсі із зазначенням мотивації переводу;

– довідку про середній бал успішності за весь період навчання;

– копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг;

– довідку про участь студента в науковому або громадському житті факультету, університету, країни.

До участі в конкурсі не допускаються студенти, які порушили правила внутрішнього розпорядку. Термін подачі документів – два тижні з дня опублікування оголошення (до 16.03.2020 р.).