«Аптека 24» – ліки в режимі онлайн з доставкою по Україні

Купівля ліків часто пов’язана з походом в аптеку, коли потрібно вистояти чергу та уточнити рецепт. Не кожен може відвідати аптеку або попросити когось щось купити із ліків. У цьому випадку є альтернативний варіант – замовлення лікарських препаратів у режимі онлайн із подальшою доставкою за вказаною адресою.

Такими умовами продажу займається «Аптека 24», що працює цілодобово в режимі онлайн, надаючи на вибір велику кількість категорій. Тут можна вибрати спазмалгон, мінеральні добавки, спеціалізовані медикаменти, антибіотики, товари для косметології та багато іншого. Попередню допомогу щодо вибору нададуть професійні провізори, уточнюючи запити та діагноз.

Плюси замовлення на сайті «Аптека 24»

На даний момент асортимент включає понад 20 000 найменувань ліків різної форми. Є як рідкісні позиції, так і найбільш популярні препарати. Список доступних пропозицій завжди поповнюється в категорії новинок, де можна ознайомитися з тим, що було додано до каталогу.

Доставка здійснюється по всіх регіонах України. Транспортних компаній достатньо, щоб гарантувати економію при оплаті, а також високу швидкість. Доставка допускається на склад перевізника чи кур’єром до вказаної адреси.

Залежно від сезону надаються знижки на деякі категорії препаратів. Також є знижки для постійних клієнтів. Це суттєва перевага через високі ціни деякі позиції препаратів. Для ветеранів, пенсіонерів та окремих категорій покупців є знижки незалежно від умов співробітництва.

Постійна співпраця з великими дистриб’юторами дозволяє миттєво поповнювати запаси ліків і надавати новинки, які недавно вийшли на ринок. На всі продукти є сертифікати якості. За потреби їх можна запросити у провізора.

Асортимент препаратів та аксесуарів

Покупка доступна не лише за допомогою прямого замовлення, але й через рецепти. Попередньо провізору необхідно надати всю необхідну інформацію, і він надасть ліки на замовлення. Не варто займатися самолікуванням та замовляти все поспіль, читаючи опис. Тільки лікар може виписати препарат і тільки під його чуйним керівництвом слід здійснювати прийом.

Товарів чимало та всі вони розділені на наступні категорії:

класичні лікувальні препарати;

вітаміни та добавки;

продукція для молодих батьків та дітей;

аксесуари та товари медичного призначення;

спортивне харчування;

продукція для здоров’я та корекції очей;

медична косметика.

По всій продукції є детальний опис, характеристики, протипоказання та показання до застосування. Більшість покупців залишають свої відгуки, що дозволить оцінити якість препарату або аксесуарів. Відгуки для написання доступні тільки після реєстрації на сайті.

Оплата і доставка

Покупці можуть замовити доставку транспортними компаніями, кур’єром чи самовивозом із точки продажу. Оплата допускається банківською карткою після оформлення замовлення або готівкою, коли товар прийде за вказаною адресою. Приховані платежі чи комісії відсутні.