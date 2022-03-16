Топ-10 вакансій на Тернопільщині у березні 2022 року

У січні-лютому 2022 року через службу зайнятості Тернопільщини 980 роботодавців шукали працівників на 2239 вакансій. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 8,5 тис. грн. У Тернопільській області найбільшу заробітну плату пропонували роботодавці, які подали вакансії в Підгаєцьку – 10,7 тис. грн, Теребовлянську – 10,3 тис. грн, Монастириську – 9,7 тис. грн районні філії обласного центру зайнятості та в Тернопільський міськрайонний центр зайнятості – 9,1 тис. грн.

Найвищий розмір оплати праці був у вакансіях: водій тролейбуса – 20,0 тис. грн, маляр – 18,0 тис. грн, майстер та дояр – по 17,0 тис. грн, майстер шляховий, технік зубний, бригадир з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд, рихтувальник кузовів – по 15,0 тис. грн, регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів – 14,5 тис. грн, головний інженер – 14,4 тис. грн, заступник директора – 13,7 тис. грн, начальник відділу – 13,4 тис. грн, слідчий, оперуповноважений, слюсар-монтажник технологічних трубопроводів – по 13,0 тис. грн, а також лікарі різних спеціалізацій – від 6,5 тис. грн. до 20,0 тис. грн.

За видами економічної діяльності роботодавці найбільше потребували працівників на підприємствах переробної промисловості, у сільському господарстві та наданні пов’язаних із ними послуг, у сфері торгівлі та ремонту транспортних засобів.

На 15 березня 2021 року на Тернопільщині є 740 актуальних вакансій. Найбільше потребують: підсобних робітників, трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва, водіїв автотранспортних засобів, продавців, трактористів, листоношів, фармацевтів, слюсарів з ремонту транспортних засобів, вчителів закладу загальної середньої освіти, кухарів, швачок, охоронників та водіїв тролейбуса.

Серед них є 55 місць праці для осіб з інвалідністю. Найбільше таких вакансій для контролерів енергонагляду, водіїв, слюсарів, інженерів.