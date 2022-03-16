На Тернопільщині розробили концепцію для «евакуації бізнесу» з областей, де тривають військові дії

Доброго дня, ми з України!

Важливим напрямком діяльності під час воєнного стану є збереження економічного потенціалу України. Ініціативна група з Тернопільщини розробили концепцію для «евакуації бізнесу» з областей, де безпосередньо тривають воєнні дії, до більш спокійного регіону – Тернопільської області.

М ета – у співпраці з головами громад, фахівцями в сфері створення та бізнес-супроводу комерційної діяльності, створити комунікацію між бізнес-структурами які прийняли рішення евакуювати власну діяльність.

В першу чергу на сайті розміщуватимуть інформацію про наявність приміщень, земельних ділянок комерційного призначення, наявність трудових ресурсів та інших можливостей територій громад. Також ми можемо надавати безпосередню допомогу (консультування) в евакуації бізнесу в Тернопільську область.

За даним посиланням https://cutt.ly/qSetsM9 ви знайдете перелік об’єктів нерухомості з коротким описом та даними контактних осіб. Наразі вже маємо пропозиції щодо 45 приміщень та земельних ділянок в 5 територіальних громадах Тернопільщини, де ви зможете розмістити потужності своїх підприємств. Цей список ми будемо постійно поповнювати! Слідкуйте за оновленнями!

Контакти:

телефон: +380968375719

e-mail: business-evacuation_ternopil@ukr.net

Просимо максимального поширення для того, щоб власники бізнесів побачили, що у них є можливість врятувати свою діяльність від окупантів, та працювати задля підтримання економіки країни у ці непрості часи!

Слава Україні!