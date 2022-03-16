18:26 | 16.03.2022
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Регіони 

На Тернопільщині стартувала посівна кампанія!

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Один із фронтів нашої боротьби є забезпечення продовольчої безпеки нашої країни. Тому проведення посівної у регіонах, де це можливо, є пріоритетним завданням.

Сьогодні на Раді оборони Тернопільщини прийнято ряд важливих рішень щодо організації роботи сільськогосподарських підприємств.
🚜Зокрема, їм дозволено працювати у темну пору доби, але лише за погодження обласної військової адміністрації.
⛽Уряд працює над забезпеченням підприємств аграрної сфери паливом. Зараз сільськогосподарські підприємства подають заявки щодо необхідної кількості пального для проведення польових робіт. Ми проведемо підрахунки і подамо заявку.
💱Ще один важливий момент – Уряд ухвалив Постанову, зякою визначена фінансова підтримка для малих та середніх аграрних виробників з оборотом не більше 20 мільйонів євро в рік.

Максимальна сума кредиту, на який поширюється компенсація відсоткової ставки, становить до 50 млн грн.

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