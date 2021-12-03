«Тьотя, яка била»: в тернопільському садочку батьки звинувачують виховательку, що вона системно б’є дітей

Про свій випадок розповів у соціальній мережі фейсбук (батько 3-річного хлопчика) Олександр Ширшин. Чоловік пише, що дитина навідріз відмовляється ходити в садочок, бо «тьотя б’є».

«З літа ми віддали дітей до садочку. Діти почали ходити із задоволення, без плачу, швидко адаптувалися до режиму тощо. Якось вертається Санич додому з червоною рукою. Його питаються, що сталося, відповідь: Тьотя била. Дитині 3 роки, навряд чи таке б видумала, бо ніколи схожих вигадок за ним не помічав. Я, звісно, одразу написав «тьоті», сказав, що ввечері подзвоню і в ході розмови зі слів цієї «тьоті» виявилося, що вона наче просто сильно стиснула руку дитині, а ніжна шкіра дала почервоніння. Пояснивши, що таких «просто» більше не має бути і що застосовувати силу до моєї дитини заборонено і небезпечно, мені здалося, що ми дійшли порозуміння”,- пише Олексадр.

Через пару тижнів, за словами батька, хлопчик став мовчазним, майже не бігав, вся його активність десь поділася. Почав з будь якого приводу плакати, хоча такого ніколи не було, і капризувати. Після кількох тижнів вдома, знову більш-менш почав приходити в себе. Пішов до садочку і через якийсь час кілька днів підряд не ходив на горшик, пісяв в штани. Просився постійно до мами на руки. В ночі прокидався і в сльозах кликав маму. На разі майже все продовжується і зараз.

“Побувши знову два тижні вдома, питаємось, чи він іде в садочок. Відповідь була негативна. На питання «чому?», сказав, що тьотя б‘є. Запитавшись як, сказав, що ножку б‘є і показав рукою як і куди. Нагадаю, що дитині 3 роки. Жодних проявів обманути батьків з його боку не було раніше. Враховуючи зміну в поведінці і слова дитини, я на наступний день пішов з ним до садочку. Потенційній «тьоті» на її привітання він показав рукою привіт, а коли я поставив його на землю, то сховався за мене. На моє прохання розповисти хто його бив, він знову показав похлопуванняв долонею по нозі. «Тьотя» сказала, що від коли ми з‘явилися, то зі мною одні проблеми, хоча ми докладалися і матеріально, і фізичною працею до благоустрою садочку і жодних зауважень в мою адресу не було”,- продовжує батько.

Чоловік вирішив викликати поліцію та управління освіти, розпочати весь законний процес розслідування та притягнення до відповідальності винних.

“Керівництво мене запевнили, що все зможуть вирішити в межах садочку, намагаючись переконати, що такого не може бути і діти в цьому віці схильні до фантазування. Заяву написав на ім‘я завідуючої з проханням провести перевірку і розбирательство. Сказав, що в поліції та управління освіти поки не буду звертатися, але в разі, якщо ситуація не вирішиться, то наступні кроки будуть саме такі. В цей час «тьотя» пише в чат з батьками, що я вивів з рівноваги весь колектив своїми «погрозами» про поліцію і скарги і просить батьків підтримати її (фото додаю). Тут мене видаляють з чату батьків і пишуть, як я неправильно вчинив, що зірвав заняття та влаштував стрес дітям, хоча дітей ніхто не чіпав і вони навіть не бачили того, що відбувалося. Я в свою чергу, як завжди, був спокійний і більшу частину переговорного процесу відбувалося в кабінетах. Батьки сказали, що такого не може бути, бо якби їхню дитину хтось з вихователів образив, то дитина б про це повідомила. І хоча моя дитина саме так і зробила, мене звинуватили, що я несу нісенітниці”,- каже батько.

Олександр також додаю скрін відгуку від мами, яка теж пиасала про подібну ситуацію з цієїю ж вихователькою ще у 2019 році.

“В загальному, чекаю результатів перевірки і шукаю психолога, який міг би попрацювати з Саничем і зробити заключення. Ситуацію просто так в спокою не залишу”,- запевнив чоловік.