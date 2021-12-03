На Тернопільщині зіткнулись два автомобілі: в ДТП постраждало двоє людей (фото)
У селі Гаї-Шевченківські, що під Тернополем, зіткнулись два автомобілі. Через аварію постраждало двоє людей.
Про це повідомили в обласній Нацполіції.
Обставини ДТП під Тернополем:
- Автомобіль Peugeot Expert виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у Volkswagen Passat.
- У ДТП постраждала водійка Volkswagen.
- У реанімацію також госпіталізували водій іншого автомобіля.
У поліції відкрили провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Триває слідство.