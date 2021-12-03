11:00 | 3.12.2021
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Тернопільщина 

На Тернопільщині зіткнулись два автомобілі: в ДТП постраждало двоє людей (фото)

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У селі Гаї-Шевченківські, що під Тернополем, зіткнулись два автомобілі. Через аварію постраждало двоє людей. 

Про це повідомили в обласній Нацполіції. 

Обставини ДТП під Тернополем: 

  • Автомобіль Peugeot Expert виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у Volkswagen Passat. 
  • У ДТП постраждала водійка Volkswagen. 
  • У реанімацію також госпіталізували водій іншого автомобіля. 

У поліції відкрили провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Триває слідство. 

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