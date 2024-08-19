Три аварії за участі мотоциклів сталися на Тернопільщині

Три дорожньо-транспортних пригоди зареєстрували працівники поліції 16 та 18 серпня на дорогах Тернопільщини за участі мотициклістів. У результаті автопригод за медичною допомогою до лікарні звернулися 5 осіб.

У п’ятницю, 16 серпня, близько 8:30 у Тернополі на вулиці Винниченка водій автомобіля ГАЗ-3302 зіткнувся з мотоциклістом. У результаті ДТП 19-річного водія двоколісного транспортного засобу з численними травмами доправили до лікарні.

Того ж дня ще одна автопригода за участю мотоцикліста сталася у Кременці близько 14:40. Водій автомобіля Volkswagen, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, зіткнувся з мотоциклістом. Травму ноги отримав водій двоколісного транспортного засобу.

У неділю, 18 серпня, 23:00 у селі Малі Заліщики Бучацької громади ДТП трапилася за участю двох мотоциклістів. У результаті зіткнення травми отримали водії обох транспортних засобів і один пасажир.

У всіх учасників автопригод взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини ДТП з’ясовують слідчі поліції.