Новини Тернополя 

Це важливо прочитати усім тернополянам, які не хочуть потрапити “на гачок” аферистів

Maryana 41 Views Прокоментуй!

До правоохоронців Тернопільщини кожного дня надходять повідомлення від ошуканих громадян. Найпопулярніші злочини, які трапляються – це крадіжки та шахрайства.

Незважаючи на неодноразові поради, як вберегти себе від крадіїв, люди продовжують ними нехтувати. Серед усіх зареєстрованих крадіжок переважають посягання на особисту власність, половину з яких становлять квартирні крадіжки.

Дані злочини переважно трапляються у мікрорайонах де розташовані новобудови та багатоповерхівки. Крадії користуються відсутністю власників помешкання. Часто господарі завдяки своїй безпечності стають потерпілими: залишають відчинені квартирки та балкони.

Зловмисники здебільшого потрапляють до оселі, коли люди перебувають на роботі. Більшість крадіжок вчинюються в період з 10 до 17 години. Не допоможуть ані замки, ані залізні двері – їх легко відчинять професійні домушники. Найкращий захист – підключення до пульту управління поліції охорони.

Не залишають осторонь і транспортні засоби. Найпопулярніші злочини пов’язані з автівкою – це викрадення цінних речей з салонів автомобілів. Професійні зловмисники потрапляють до транспорту шляхом підбору, зчитування ключа або пошкодження замка. Аматори – вибивають вікна, викрадають цінні речі та миттєво зникають.

Пам’ятайте, що найкраще вберегти своє майно це забрати його з автівки. Паркуйте транспортні засоби в освітлених місцях, де встановлені камери відео спостереження. Це допоможе якщо не одразу затримати, то хоча б встановити особу зловмисника.

Промишляють і кишенькові злодії. Крадіжки стаються в переповненому громадському транспорті, на ринках, у місцях масового відпочинку, в закладах, де продають алкогольні напої. Окрім гаманців, кишенькових злодіїв приваблюють і дорогі мобільні телефони.

Як правило, гроші зберігаються в сумках, рюкзаках, які або легко відкриваються, або розрізаються лезом чи маленьким ножиком.

Аби не стати жертвою кишенькового злодія, тримайте гаманець, мобільний телефон чи інші цінні речі не в сумочці, задній кишені джинсів, а у внутрішній кишені одягу або в руці. Не залишайте гаманець на видному місці, саме цим ви і спокушаєте злодіїв на злочин.

Якщо ж ви стали жертвою крадіїв не зволікайте телефонуйте на лінію «102».

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