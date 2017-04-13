Це важливо прочитати усім тернополянам, які не хочуть потрапити “на гачок” аферистів

До правоохоронців Тернопільщини кожного дня надходять повідомлення від ошуканих громадян. Найпопулярніші злочини, які трапляються – це крадіжки та шахрайства.

Незважаючи на неодноразові поради, як вберегти себе від крадіїв, люди продовжують ними нехтувати. Серед усіх зареєстрованих крадіжок переважають посягання на особисту власність, половину з яких становлять квартирні крадіжки.

Дані злочини переважно трапляються у мікрорайонах де розташовані новобудови та багатоповерхівки. Крадії користуються відсутністю власників помешкання. Часто господарі завдяки своїй безпечності стають потерпілими: залишають відчинені квартирки та балкони.

Зловмисники здебільшого потрапляють до оселі, коли люди перебувають на роботі. Більшість крадіжок вчинюються в період з 10 до 17 години. Не допоможуть ані замки, ані залізні двері – їх легко відчинять професійні домушники. Найкращий захист – підключення до пульту управління поліції охорони.

Не залишають осторонь і транспортні засоби. Найпопулярніші злочини пов’язані з автівкою – це викрадення цінних речей з салонів автомобілів. Професійні зловмисники потрапляють до транспорту шляхом підбору, зчитування ключа або пошкодження замка. Аматори – вибивають вікна, викрадають цінні речі та миттєво зникають.

Пам’ятайте, що найкраще вберегти своє майно це забрати його з автівки. Паркуйте транспортні засоби в освітлених місцях, де встановлені камери відео спостереження. Це допоможе якщо не одразу затримати, то хоча б встановити особу зловмисника.

Промишляють і кишенькові злодії. Крадіжки стаються в переповненому громадському транспорті, на ринках, у місцях масового відпочинку, в закладах, де продають алкогольні напої. Окрім гаманців, кишенькових злодіїв приваблюють і дорогі мобільні телефони.

Як правило, гроші зберігаються в сумках, рюкзаках, які або легко відкриваються, або розрізаються лезом чи маленьким ножиком.

Аби не стати жертвою кишенькового злодія, тримайте гаманець, мобільний телефон чи інші цінні речі не в сумочці, задній кишені джинсів, а у внутрішній кишені одягу або в руці. Не залишайте гаманець на видному місці, саме цим ви і спокушаєте злодіїв на злочин.

Якщо ж ви стали жертвою крадіїв не зволікайте телефонуйте на лінію «102».