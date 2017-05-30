У Тернополі готують рекордний торт!

Встановити новий гастрономічний рекорд України збираються у Тернополі під час етно-гастрономічного фестивалю «Галицька дефіляда» 3 червня. Організатори цього фестивалю збираються спекти 100-метровий торт «Вишиванка» і роздати його усім присутнім безкоштовно.

Торт готують за класичною рецептурою «Вишиванки», оформлений він буде тематично у вигляді узору вишиванки. На його приготування збираються витрати майже 200 кг борошна, 1500 яєць та багато інших інгредієнтів.

Найцікавіше, що рекорд з найбільшого торта «Вишиванки» встановили всього тиждень тому у Львові. Якщо ж тернопільським рестораторам вдасться приготувати запланованих 100 метрів торту, то львівський рекорд буде побито.

Після реєстрації рекорду тернопільський торт «Вишиванку» планують розділити на 7500 кусочків і роздати усім присутнім на фестивалі 3 червня о 16.00 год. у парку ім.Т.Шевченка.

Детальніша інформація на сторінці Галицька дефіляда https://www.facebook.com/galychdefilyada