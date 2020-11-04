17:33 | 4.11.2020
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Не стало головного лікаря Збаразького центру первинної медико-санітарної допомоги Валерія Домбика

Irena 0 Views Прокоментуй!

4 листопада 2020 року на 59-році передчасно пішов з життя генеральний директор – головний лікар КНП «Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги» Збаразької районної ради ВАЛЕРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ ДОМБИК

Це десята смерть медика від ускладнень COVID-19 в області.
Внесок Валерія Домбика у розвиток медицини Збаразького району важко переоцінити. Свідченням цього є його багаторічна гідна та високопрофесійна робота.
Світла пам’ять про Валерія Станіславовича, професійного керівника охорони здоров’я, надійного друга назавжди залишиться в серцях усіх, хто з ним працював, спілкувався, знав та щиро поважав.
Вічна пам’ять!
 

 

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