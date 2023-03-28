На Хмельниччині перекинувся автобус з пасажирами

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 28 березня, на Волочищині. Наразі на місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП.

Попередньо встановлено, що водій автобуса «Неоплан» сполученням «Варшава — Одеса» не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого автобус перекинувся.

У салоні було 25 пасажирів, серед яких двоє дітей. Наразі з ними працюють медики, які визначають ступінь важкості отриманих травм. Про загальну кількість травмованих буде відомо дещо пізніше.

На місці продовжують роботу працівники екстрених служб.