У Байковецькій громаді на передову наліпили більше 13 тисяч вареників

12 січня їдальня Лозовецької школи Байковецької ОТГ нагадувала великий-великий мурашник: близько 70 працівників Бавйковецької сільської ради, членів молодіжної громадської організації «Файна громада», вчителів та учнів шкіл громади, підприємців, зрештою, просто всі бажаючі зібралися на вже традиційний щорічний захід, який має промовисту назву: «Фабрика Різдвяного вареника».

Мета акції – наліпити вареників, домашніх і смачних, для тих, хто незважаючи на морози і сніговії, захищає нашу державу, захищає нас, захищає наше право на одне з найвеличніших свят – на Різдво. Але ж ці мужні жінки і чоловіки також заслуговують на свято. А ще на смачну кутю і на смачний вареник.

Чому саме вареник? Бо це символ української кухні, символ достатку, символ будь-якого свята.

Саме з думкою про це, з думкою про наших воїнів, котрим зараз дуже нелегко, і з любов’ю та повагою до них ліпилися різдвяні вареники.

Фабрика працювала так ефективно, що за якихось кілька годин її трудовий колектив наліпив більше 13 тисяч вареників.

До успішної роботи Фабрики найбільше доклалися:

– громадська організація «Файна громада»;

– жителі, депутати, старости та працівники відділів Байковецької сільської ради:

Тетяна Гураль, Галина Ордеха, Марія Патокіна, Ірина Ференс, Оксана Козіброда, Світлана Галіяш, Віра Коршняк, Ольга Чорномаз, Мар’ян Гарбуз, Володимир Гуль, Петро Олійник, Володимир Кітик, Ярослав Гоч;

– директор меблевої фабрики «Лісма» Ігор Лагіш;

– генеральний директор компанії «Агропродсервіс» Андрій Баран;

– директор ТОВ «Дружба» Наталія Янкевич;

– директор ТОВ «Стегниківське» Оксана Каліщук;

– директор малого підприємства «Вікторія» Олег Скубіш;

– директор ТзОВ «Піщинка» Ігор Качмарський;

– директор ТОВ «Вікторія» Степан Маціборка;

– підприємець з с. Соборне Володимир Періг;

– підприємець з с. Соборне Володимир Твердохліб;

– директор НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» Ганна Чаповська;

– підприємець Сергій Михайловський;

– підприємець Оксана Малявська;

– кухар Світлана Винярчук.

За матеріалами сайту Байковецької ОТГ