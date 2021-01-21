У Байковецькій громаді незабаром відкриють Фабрику різдвяного вареника: деталі

30 січня уже п’ятий рік поспіль у Байковецькій громаді розпочне свою роботу Фабрика різдвяного вареника. Її мета – виготовити і відправити нашим воїнам на Схід України традиційні смаколики. Актуальними й донині залишаються слова Байковецького сільського голови Анатолія Кулика, мовлені ним у 2017 році: «Якщо ми не можемо бути поряд з нашими воїнами-героями, то хоча б відправимо їм на фронт різдвяні вареники як частинку домашнього тепла і затишку, як частинку нашої любові до них»

З кожним роком кількість вареників, які відвозили волонтери солдатам та офіцерам, що боронять нашу цілісність і незалежність, зростала. Так, у минулому році їх було виготовлено понад 40 тисяч. Утім, за рекордом ніхто не гнався, але як зазначив Анатолій Кулик, коли працюєш з молитвою і колядою, то дива творяться легко й невимушено.

То ж як працюватиме Фабрика різдвяного вареника цього року? Звісно, коронавірусна хвороба COVID-19 внесла свої корективи у так званий виробничий процес, але завадити її діяльності аж ніяк не зможе.

Отже, місцями дислокації, своєрідними цехами Фабрики різдвяного вареника стануть їдальні сільських шкіл громади, а в Гаях-Шевченківських – дитячого садочка. На жаль, кількість робочих місць у цих закладах обмежена. А ще ж необхідно буде дотримуватися санітарних норм, які зараз діють, аби не допустити поширення коронавірусу. Саме тому організатори акції пропонують ліпити вареники вдома і приносити їх у пункти збору.

З усіма організаційними питаннями звертайтесь до:

– село Байківці – секретар сільської ради Юлія Турчманович, тел. 097 6184392;

– Курниківський старостинський округ (села Дубівці, Стегниківці, Курники)– староста Володимир Гуль, тел. 067 9486634;

– Шляхтинецький старостинський округ (села Лозова, Шляхтинці, Гаї-Гречинські, Охримівці) – староста Роман Каліщук, тел. 096 6544838;

– Гаї-Шевченківський старостинський округ – Ярослав Рудий, тел.. 067 7764119;

– Чернелів-Руський старостинський округ (села Ступки, Чернелів-Руський, Соборне) – староста Ярослав Гоч, тел. 096 2653288;

– Ангелівський старостинський округ (села Романівка, Ангелівка, Романове Село) – староста Володимир Сандлак, 097 7756500.

Бажаємо усім працівникам Фабрики різдвяного вареника злагодженої та ефективної роботи.