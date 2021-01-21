Комунальники Чорткова отримали нову техніку для прибирання снігу (Фото)

Комунальне підприємство «Благоустрій» отримало ще одного помічника у вигляді трактора МТЗ-Беларус-82.1. Це вже десята одиниця снігоприбиральної техніки в обоймі комунальних служб Чортківської громади. Трактор обслуговуватиме села Біла, Скородинці та Бичківці.

Трактор придбали на відкритих торгах через систему ProZorro. Початкова ціна такого трактора складала 600 тисяч гривень. Завдяки придбанню через систему державних закупівель вдалося зекономити 77 тисяч гривень міського бюджету та купити його за 522 894 грн з усім навісним обладнанням. Крім базової комплектації, «Беларус 82.1» в своєму арсеналі має відвал для снігу та дорожню щітку НО-86.

Трактор «Беларус 82.1» Мінського тракторного заводу вже став класикою для багатьох комунальних підприємств України завдяки поєднанню надійності та продуктивності, простоти експлуатації та обслуговування, а також ціни, що робить його найбільш вигідним придбанням.

Нагадаємо, лише протягом останніх п’яти років за кошти платників податків Чортківська міська рада закупила більше 20 одиниць техніки для комунальних підприємств громади на загальну вартість 12 млн грн.