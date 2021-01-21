Сесія Тернопільської облради звернулась до керівництва держави щодо недопущення продовження локдауну

Сесія звернулась до керівництва держави щодо недопущення продовження локдауну в Україні та неправомірного обмеження права на працю.

Від підприємців до депутатів обласної ради звернулася керівник громадської організації Ольга Шахін, яка зачитала звернення щодо недопущення продовження жорстокого карантину.

Депутати підтримали звернення до Президента України Зеленського В.О., Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення продовження локдауну в Україні та неправомірного обмеження права на працю, у якому йдеться: «Наслідками непродуманого жорстокого загальнодержавного карантину стали критичне падіння економіки і зубожіння широких верств населення.

Ми, депутати Тернопільської обласної ради, звертаємося до Президента України Зеленського В.О., Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України:

1. Вжити заходів для забезпечення дотримання конституційних прав українців, права на працю.

2. Забезпечити усім підприємцям, незалежно від виду діяльності, можливість працювати під час карантинних обмежень за умов чіткого та неухильного дотримання протиепідемічних заходів.

3. Створити рівні умови при реалізації всіх товарів і послуг суб’єктами підприємницької діяльності незалежно від форми власності.

4. До закінчення запровадженого карантину звільнити від сплати земельного податку і плати за оренду землі, комунального та державного майна ФОПів, що підпадають під карантинні обмеження.

5. Звільнити від сплати ЄСВ, ПДФО за січень та плати за ліцензії за І квартал 2021 року.

6. Звернутись до банківських установ щодо скасування сплати відсотків за діючими кредитами на період карантину.

7. Увести на 2021 рік мораторій на всі перевірки бізнесу.

8. Зняти неформальні обмеження за програмою 579 (на сьогодні всі ФОПи, які мають КВЕД, що підпадає під карантинні обмеження, не можуть отримати кредит) та активно втрутитись, щоб підприємці могли отримати доступ до пільгових кредитів з метою повноцінного функціонування.

9. Не допускати позбавлення конституційних прав і свобод людини, не принижувати її честі і гідності, не обмежувати право на пересування.

10. Не обмежувати право дітей на освіту і не позбавляти їх гарантій на отримання знань.

11. Запровадити відшкодування сплати комунальних платежів, спрямованих на обслуговування виробничих приміщень та обладнання, яке неможливо відключити під час карантину.

12. Передбачити дотації для бізнесу із сплати комунальних послуг.

13. Вважаємо за доцільне передати органам місцевого самоврядування повноваження щодо запровадження обмежувальних карантинних заходів для підприємців”.