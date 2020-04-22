У двох жінок та чоловіка з Тернополя, яким від 30 до 35 років, підтвердили COVID-19

+3 ПІДТВЕРДЖЕНИХ ВИПАДКІВ COVID-19 У ТЕРНОПОЛІ СТАНОМ НА 10:00 22 КВІТНЯ. ЗАГАЛОМ У МІСТІ 34 ВИПАДКИ

🔹COVID-19 виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у трьох тернополян. Це дві жінки та чоловік віком від 30 до 35 років. Хворі почувають себе добре і перебувають на амбулаторному лікуванні вдома.

ℹ️ Загалом під початку епідемії коронавірусу підтвердили 34 випадки COVID-19 серед тернополян. 1 хворий – одужав.

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