Часто вчені та практикуючі лікарі висловлюють спільну думку про ураження коронавірусом 80% людства. Спеціалісти Китаю, які проводили спостереження за пацієнтами, що захворіли на COVID-19 у важкій формі, стверджують, що наслідки хвороби є досить серйозними. В пацієнтів після виписки з лікарень, було зафіксоване зниження функціонального стану легень на 25-30%!

⚠️ Відбувається зменшення об’єму легень, йде розвиток легеневого фібріозу – легенева тканина заміщується на сполучну тканину з утворенням рубців. А також фіксуються часті випадки розвитку серцевої недостатності або аритмій.

‼️👩‍⚕️ Що можна зробити, аби уникнути ускладнень та які способи профілактики сьогодні є дієвими й корисними, пояснює завідувачка фізіотерапевтичним відділенням та кабінетом ЛФК Тернопільської університетської лікарні Наталія Брикса.

За її словами, наш організм є уразливим до зараження коронавірусною інфекцією, тому маємо до цього підготуватися як слід. І поряд з підтримкою гігієни та практикою дистанціювання, варто зайнятися і зміцненням функціонального стану дихальної та серцево-судинної системи 🗣️.

✍️ «Повітря, як і їжа, здатне дарувати вашому тілу енергію. При проведенні дихальної гімнастики:

📍 покращується кровообіг та вентиляція легень;

📍 активно забезпечується організм людини киснем;

📍 покращується самопочуття та настрій, – каже Наталія Брикса.

Відтак, для того, щоб правильно займатися дихальною гімнастикою вдома, Наталія Ярославівна підготувала ☝️ комплекс вправ, які радить виконувати кожному з профілактичною метою.

➡️ Вправа №1. Після глибокого вдиху через ніс затримати дихання, витримавши паузу скільки зможете (приблизно 10 с) і повільно зробити видих. Повторити 5-6 разів.

➡️ Вправа №2. Зробіть вдих через ніс, а видих через максимально стиснуті губи. Повторіть 5-6 разів. Ця вправа вирівнює повітряний потік в органах дихання, покращує постачання киснем і зменшує задишку при фізичних навантаженнях.

➡️ Вправа №3. Лягти на підлогу, зігнути ноги в колінах. Одну руку покласти на живіт, другу – на груди. Вдих через ніс – живіт надувається. Видих через рот – живіт здувається. Повторити 3-4 рази. Вправа направлена на зміцнення м’язів діафрагми, при якому легені працюють ефективніше.

🔰✍️ «Звертаю увагу, що дихальні вправи виконують на стадії одужання, а не в розпал захворювання. До виконання вправ слід приступати як тільки температура тіла нормалізувалась або знизилася до субфебрильної (t 37). Дихальні вправи застосовуються як з профілактичною, так і лікувальною метою для пришвидшення одужання та зменшення впливу запальних процесів на організм. Але найкраще лікування – це профілактика. Будьте здорові!», – підкреслює Наталія Брикса.