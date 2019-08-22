У лікарні на Тернопільщині відтепер є апарат Холтера

Кошти на придбання обладнання виділила Чугалівська сільська рада. Діагностика для пацієнтів є безкоштовною, а обстеження обіцяють якісним.

Голова сільської ради Раїса Єрусалимець, депутатський корпус та громада села не байдужі до проблем лікарні, каже завідувач відділенням інтервенційної кардіології реперфузійної терапії та рентгенендоваскулярної хірургії Павло Кісіль.

“Розуміючи, наскільки сьогодні є важливо проблема серцевих захворювань, ця сільська рада знайшла можливість виділити кошти в розмірі 200000 гривень на закупівлю Холтер ЕКГ для пацієнтів Кременецького району”, – каже Павло Кісіль.

Додає, що такого обладнання у закладі не було за часи його існування. Тепер це дає можливість виявити приховані загрози в плані серцево судинної патології.

“Пацієнт звертається до кардіолога, кардіолог, запідозривши певні нюанси, призначає Холтерівське моніторування”, – каже Павло Кісіль.

Апарат складається із двох комплектів. Це дає можливість обстежити двох пацієнтів одночасно.

“Скажімо, одному моніторити тиск, а іншому ЕКГ. Ми вибрали саме такий апарат для того, щоб якісно продіагностувати більшу кількість пацієнтів”, – додає лікар.

Загалом холтер працює як система моніторування цілодобового артеріального тиску і електрокардіографічних імпульсів, можливість виявляти в пацієнтів скриті форми аритмій, ішемій та спектр серцево судинних захворювань. Також, це можливість виявити порушення в роботі серця, навіть якщо вони трапляються дуже рідко, оскільки запис ЕКГ ведеться безперервно протягом однієї, двох, а за необхідності й до семи діб.

У жодному із сусідніх районів такої діагностики немає.

“За такою послугою пацієнти їхали до Тернополя або до Рівного у приватні клініки. обстеження вартує близько 800-1000 гривень, зараз все це ми робимо тут на місці, безкоштовно, пацієнт купує лише електроди для діагностування”, – каже Павло Кісіль.

Також у відділенні формуватимуть базу даних пацієнтів, котрих обстежували.

“Така інформація буде зберігатися роками. І в будь-який момент кардіолог може переглянути цю інформацію про пацієнта. Для лікаря це дуже важливо”, – каже лікар-кардіолог Євген Зволінський.

Джерело: КременецьCity