Підозрюваний у смерті дитини з Тернополя хірург уникав суду завдяки фальшивим лікарняним

Жидачівський лікар-хірург Юрій Михайлюк, якого підозрюють у смерті 12-річного хлопчика Романа Кулака, оформляв «липові» лікарняні, аби не приходити на суд. Комісія департаменту охорони здоров’я ЛОДА провела службову перевірку і не змогла підтвердити факт захворювання та обгрунтованість діагнозів, які написані у лиску непрацездатності підозрюваного хірурга.

Як повідомив ZAXID.NET батько дитини Володимир Кулак, усе виявилося після того, як підозрюваний у смерті дитини хірург не з’явився на суд 4 липня. «Адвокат його в суді пояснив, що лікар не може прийти, оскільки не може ходити, пересувається тільки в межах квартири. У той час я та інші люди його бачили у Жидачеві. Після цього я написав заяву в департамент охорони здоров’я ЛОДА, щоби це розслідувати. Виявилося, що в нього протягом двох місяців було три лікарняних – загалом 35 днів. У лікарняних діагностики немає, лікування неправильне призначено, він ігнорував процедури, які йому прописували, порушував лікарняний режим», – розповів Володимир Кулак.

Щодо цього факту комісія департаменту охорони здоров’я ЛОДА проведа службову перевірку. Повний текст документів щодо її результатів є у розпорядженні ZAXID.NET. Комісія встановила, що лікування та обстеження Михайлюка проводилося з порушенням наказів МОЗ та клінічних протоколів, а записи в медичній картці хворого носять малоінформативний характер. Зокрема, хворому, який звернувся до невропатолога зі скаргами на біль у шиї, а згодом зі скаргами на головний біль, запаморочення, похитування при ходьбі, не проводили необхідні при таких діагнозах обстеження.

Офіційні висновки службової перевірки щодо лікарняних Юрія Михайлюка

«Враховуючи не описані скарги при первинному огляді, розбіжності між даними клінічного огляду пацієнта, виставленим діагнозом та призначеними обстеженнями, відмову від фізіопроцедур, порушення режиму, члени комісії не можуть підтвердити факт захворювання, обгрунтованість виставленого діагнозу та перебування на листку непрацездатності», – сказано у висновках комісії.

Директорка департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ірина Микичак і керівник комісії Ірина Юрків підтвердили ZAXID.NET факт проведення службового розслідування з цього приводу, але відмовились розголошувати подробиці, оскільки справа стосується медичних діагнозів.

Втім, відомо, що директору Жидачівської ЦРЛ рекоментували притягнути до відповідальності лікуючих лікарів, які підписували лікарняні. Наказом директора Жидачівської ЦРЛ трьом лікарям (невропатологу та двом лікарям-ортопедам-травматологам), які видавали лікарняні, було оголошено догани. Ще одну лікарку притягнуть до дисциплінарної відповідальності, як тільки вона повернеться з відпустки.

Наступне засідання суду у справі щодо смерті 12-річного Романа Кулака заплановано на 22 серпня у Миколаївському районному суді.

У грудні 2017 року клінічно-експертна комісія МОЗ підтвердила, що саме непрофесійні дії медиків спричинили смерть 12-річного Романа Кулака в Жидачівській районній лікарні. Медики у районі діагностували отруєння і тепловий удар, а насправді у хлопчика був заворот кишківника і натомість лікарі у Львові не встигли його врятувати.

Слідство у справі смерті 12-річного жителя Тернопільської області Романа Кулака тривало понад півтора року, але лише у грудні 2018 року лікарям Юрію Михайлюку і Ганні Чущак оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.140 ККУ (неналежне виконання професійних обов’язків медиком). Якщо вину хірурга Юрія Михайлюка та чергової лікарки Ганни Чущак доведуть, їм може загрожувати до п’яти років ув’язнення.

Як повідомляв ZAXID.NET, у липні лікар-хірург Юрій Михайлюк, якого підозрюють у смерті 12-річного хлопчика Романа Кулака, повернувся на роботу у Жидачівську ЦРЛ.

Зазначимо, у 2018 році на Львівщині сімейного лікаря судили за фальшивий лікарняний листок. За повідомленням обласної прокуратури, сімейна лікарка поліклінічного відділення однієї із районних лікарень на Львівщині, внесла завідомо неправдиві відомості до листка непрацездатності про перебування на лікуванні мешканки с. Михайлевичі Самбірського району – викладача місцевої школи.