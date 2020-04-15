У лікарнях Тернополя є 15 хворих на COVID-19

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ШТАБУ СТАНОМ НА 10:00 15 КВІТНЯ

ℹ️Загалом у лікарнях Тернополя – 15 хворих на COVID-19.

🔹У Тернопільській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 15 квітня перебуває 15 хворих на COVID-19. Людей із підозрами на коронавірус в лікарні немає. Стан пацієнтів задовільний та середньої важкості.

🔹У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 15 квітня пацієнтів з COVID-19 – немає.

🔹Станом на 10 годину 15 квітня в Тернопільській міській лікарні №3 на ізоляції перебуває 7 тернополян, контактних з хворими на COVID-19.

🔹11 тернополян знаходяться на амбулаторному лікуванні.

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