У МОЗ розповіли про нові правила після послаблення карантину

Відповідний документ опублікували на сайті міністерства.

Зокрема, МОЗ оприлюднило основні вимоги до роботи кафе і ресторанів з 11 травня:

Проведення термометрії всіх працівників перед початком робочого дня. Якщо температура виявиться вищою за 37,2 градуса – такого співробітника зобов’язані не допускати до роботи, як і людей з ознаками респіраторних захворювань;

Обслуговування в громадському харчуванні дозволяється тільки на виніс за попередніми замовленнями та/або на літніх майданчиках просто неба. У такому разі між столами повинна бути дистанція 1,5 м, а за кожним з них може розміщуватися одна або дві людини;

На вході необхідно розмістити антисептики;

Адміністрація або персонал самі повинні контролювати і забезпечувати умови щодо запобігання чергам;

Меню має розташовуватися поруч з місцем видання замовлень, давати меню клієнтам не можна;

Замовлення повинні видавати виключно в одноразовому посуді і закритій тарі;

Працівники повинні використовувати засоби індивідуального захисту, а роботодавець має забезпечити їх п’ятиденний запас і стежити за виконанням цього правила;

Людей з групи ризику необхідно тимчасово усунути від роботи в громадському харчуванні;

Перед і після відкриття, а також кожні дві години приміщення треба обробляти мийними та дезінфекційними засобами;

Місце проведення розрахунку повинно бути обладнане пристроями для безконтактної оплати, поличкою для передання замовлення без контакту з клієнтом.

Крім того, з 11 травня в парках дозволять відвідувати зони відпочинку і заняття спортом.

Так, у парках і скверах повинні бути облаштовані туалети, і зони з наявністю рідкого мила і антисептиків на вході в зону відпочинку. Заборонено проведення організаційних заходів, а також робота атракціонів.

При цьому відвідувачі мають право:

користуватися зонами відпочинку з дотриманням індивідуальних заходів профілактики і в групах не більше 3 осіб;

використовувати рекреаційні зони для індивідуальних пробіжок і занять спортом з дотриманням належного соціального дистанціювання та правил, встановлених адміністрацією.

Раніше повідомлялось, що карантин, запроваджений в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу, буде продовжений до 22 травня, але з 11 травня будуть діяти певні пом’якшення.

За інф. Громадське