У МОЗ розповіли про нові правила після послаблення карантину
Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило правила, які діятимуть після послаблення карантину.
Відповідний документ опублікували на сайті міністерства.
Зокрема, МОЗ оприлюднило основні вимоги до роботи кафе і ресторанів з 11 травня:
- Проведення термометрії всіх працівників перед початком робочого дня. Якщо температура виявиться вищою за 37,2 градуса – такого співробітника зобов’язані не допускати до роботи, як і людей з ознаками респіраторних захворювань;
- Обслуговування в громадському харчуванні дозволяється тільки на виніс за попередніми замовленнями та/або на літніх майданчиках просто неба. У такому разі між столами повинна бути дистанція 1,5 м, а за кожним з них може розміщуватися одна або дві людини;
- На вході необхідно розмістити антисептики;
- Адміністрація або персонал самі повинні контролювати і забезпечувати умови щодо запобігання чергам;
- Меню має розташовуватися поруч з місцем видання замовлень, давати меню клієнтам не можна;
- Замовлення повинні видавати виключно в одноразовому посуді і закритій тарі;
- Працівники повинні використовувати засоби індивідуального захисту, а роботодавець має забезпечити їх п’ятиденний запас і стежити за виконанням цього правила;
- Людей з групи ризику необхідно тимчасово усунути від роботи в громадському харчуванні;
- Перед і після відкриття, а також кожні дві години приміщення треба обробляти мийними та дезінфекційними засобами;
- Місце проведення розрахунку повинно бути обладнане пристроями для безконтактної оплати, поличкою для передання замовлення без контакту з клієнтом.
Крім того, з 11 травня в парках дозволять відвідувати зони відпочинку і заняття спортом.
Так, у парках і скверах повинні бути облаштовані туалети, і зони з наявністю рідкого мила і антисептиків на вході в зону відпочинку. Заборонено проведення організаційних заходів, а також робота атракціонів.
При цьому відвідувачі мають право:
- користуватися зонами відпочинку з дотриманням індивідуальних заходів профілактики і в групах не більше 3 осіб;
- використовувати рекреаційні зони для індивідуальних пробіжок і занять спортом з дотриманням належного соціального дистанціювання та правил, встановлених адміністрацією.
Раніше повідомлялось, що карантин, запроваджений в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу, буде продовжений до 22 травня, але з 11 травня будуть діяти певні пом’якшення.
За інф. Громадське