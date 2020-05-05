22:28 | 5.05.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У МОЗ розповіли про нові правила після послаблення карантину

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило правила, які діятимуть після послаблення карантину.

Відповідний документ опублікували на сайті міністерства.

Зокрема, МОЗ оприлюднило основні вимоги до роботи кафе і ресторанів з 11 травня:

  • Проведення термометрії всіх працівників перед початком робочого дня. Якщо температура виявиться вищою за 37,2 градуса – такого співробітника зобов’язані не допускати до роботи, як і людей з ознаками респіраторних захворювань;
  • Обслуговування в громадському харчуванні дозволяється тільки на виніс за попередніми замовленнями та/або на літніх майданчиках просто неба. У такому разі між столами повинна бути дистанція 1,5 м, а за кожним з них може розміщуватися одна або дві людини;
  • На вході необхідно розмістити антисептики;
  • Адміністрація або персонал самі повинні контролювати і забезпечувати умови щодо запобігання чергам;
  • Меню має розташовуватися поруч з місцем видання замовлень, давати меню клієнтам не можна;
  • Замовлення повинні видавати виключно в одноразовому посуді і закритій тарі;
  • Працівники повинні використовувати засоби індивідуального захисту, а роботодавець має забезпечити їх п’ятиденний запас і стежити за виконанням цього правила;
  • Людей з групи ризику необхідно тимчасово усунути від роботи в громадському харчуванні;
  • Перед і після відкриття, а також кожні дві години приміщення треба обробляти мийними та дезінфекційними засобами;
  • Місце проведення розрахунку повинно бути обладнане пристроями для безконтактної оплати, поличкою для передання замовлення без контакту з клієнтом.

Крім того, з 11 травня в парках дозволять відвідувати зони відпочинку і заняття спортом.

Так, у парках і скверах повинні бути облаштовані туалети, і зони з наявністю рідкого мила і антисептиків на вході в зону відпочинку. Заборонено проведення організаційних заходів, а також робота атракціонів.

При цьому відвідувачі мають право:

  • користуватися зонами відпочинку з дотриманням індивідуальних заходів профілактики і в групах не більше 3 осіб;
  • використовувати рекреаційні зони для індивідуальних пробіжок і занять спортом з дотриманням належного соціального дистанціювання та правил, встановлених адміністрацією.

Раніше повідомлялось, що карантин, запроваджений в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу, буде продовжений до 22 травня, але з 11 травня будуть діяти певні пом’якшення.

За інф. Громадське

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *