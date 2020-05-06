Лікарня в Заліщиках переплатила 25% за захисні костюми для медиків

Заліщицька центральна районна лікарня (Тернопільська область) заплатила за захисні костюми для медиків по 380 грн, хоча інші лікарні купують їх за 240-290 грн.

За даними електронного порталу закупівель Prozorro, ще 30 квітня лікарня уклала угоду з ПМП «Медтехніка» про придбання 60 комплектів «одягу протиепідемічного (для біозахисту) №19 не стерильний» на загальну суму 22,8 тис. грн. Вартість одного комплекту, згідно з угодою, становить 380 грн.

У нестерильний комплект №19 входить: шолом медичний захисний комбінований -1 шт., маска медична тришарова на резинках – 2 шт., халат медичний (захисний) комбінований на зав’язках (тип А) – 1 шт., сорочка медична з довгим рукавом – 1 шт., брюки медичнi – 1 шт., фартух медичний – 1 шт., нарукавники – 1 пара, рукавички хірургічні – l пара (латекс), бахіли медичні високі на зав’язках – 1 пара, рушничок 70 см х 40см – l шт.

В інших українських лікарнях такі костюми купують дешевше на 90-140 грн. До прикладу, в Полтавській області «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні» та «Чорнухинський центр первинної медико-санітарної допомоги» купили ідентичні костюми за 244 грн. У Дніпропетровській області 16 квітня такі самі костюми придбали за 299 грн, а в Суміській області за 295 грн для «Охтирської центральної районної лікарні» та для головного управління Держпродспоживслужби.

В Житомирській області костюми купили по 291 грн, зокрема, Територіальний центр соціального обслуговування Новоград-Волинського району. По 300 грн купили такі самі костюми в Києві «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» 27 квітня. А от «Київський міський клінічний онкологічний центр» придбав костюми №19 безпосередньо у виробника ТОВ «Фірма «Технокомплекс» за 282 грн 22 квітня.

Засновницею підприємства «Медтехніка», яке продало костюми лікарні в Заліщиках, є мешканка міста Кам’янець-Подільський Тетяна Гуменюк. Їй також належить фірма зі схожою назвою ПП «Медтехніка-М», основний вид економічної діяльності якої «ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування». З початку року «Медтехніка» отримала державних замовлень на 444,49 тис. грн.