Навчальний рік на Тернопільщині завершиться дистанційно

На Тернопільщині немає спеціальних наказів та розпоряджень щодо скасування та заборон проведення останніх дзвоників. Однак Міністерство освіти України радить школам цього начального року утриматися від проведення масових заходів, аби запобігти поширенню коронавірусної інфекції.

На цьому наголосив голова обласної державної адміністрації Володимир Труш під час наради у режимі відеозв`язку з керівниками РДА.

«Відповідальність за проведення останніх дзвоників та випускних вечорів несуть педагогічні ради. За попередньою інформацією, рішення прийматимуть з врахуванням стану захворюваності в кожному конкретному населеному пункті», – зазначив Володимир Труш.

Згідно з інформацією Міністерства освіти і науки України, навчальний рік у школах по всій країні завершиться дистанційно. Так, до 31 травня триватимуть заняття, до 1 липня має бути завершений навчальний рік, до 15 червня школи завершують оформлення: свідоцтв про здобуття базової середньої освіти; свідоцтв досягнень та табелів навчальних досягнень. А впродовж червня школи на педагогічних радах розглядають питання про переведення учнів до наступного класу.