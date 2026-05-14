У понад 13% проб води з криниць і бюветів Тернопільщини виявили відхилення

У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області наголосили на важливості резервних джерел питного водопостачання в умовах воєнного стану та можливих пошкоджень критичної інфраструктури.

Йдеться про шахтні колодязі, криниці, свердловини, каптажі та бювети, які можуть використовуватися як альтернативні джерела води у разі аварій чи перебоїв у централізованому водопостачанні.

Наразі на обліку в області перебуває 585 об’єктів нецентралізованого водопостачання. Для контролю якості води проводять лабораторний моніторинг.

За перші чотири місяці 2026 року спеціалісти відібрали та дослідили 86 проб води з громадських колодязів, бюветів, каптажів і свердловин. У 12 випадках, або 13,9%, зафіксували відхилення від санітарних норм.

Зокрема, 10,8% порушень стосувалися санітарно-хімічних показників, а третина від усіх відхилень — мікробіологічних.

Крім того, Тернопільська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби провела 435 досліджень води в межах виробничого контролю. Невідповідність встановленим вимогам виявили у 0,9% випадків.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що відповідальність за належний стан джерел нецентралізованого водопостачання несуть їхні власники або балансоутримувачі. Вони повинні забезпечувати очищення, утримання санітарних зон та регулярний лабораторний контроль.

Також органи місцевого самоврядування та громади закликають завчасно формувати перелік альтернативних джерел водопостачання та підтримувати їх у належному технічному й санітарному стані.