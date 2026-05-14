На Тернопільщині людей штрафують за збір сухостою та повалених дерев

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області повідомила про непоодинокі випадки незаконного привласнення вітровальної деревини на території області.

Йдеться про повалені вітром дерева, сухостій та гілля у лісах і лісосмугах, які деякі громадяни використовують для побутових потреб без відповідних дозволів.

В екоінспекції наголошують, що вітровальна та сухостійна деревина є важливою частиною лісової екосистеми. Вона сприяє природному відновленню ґрунтів і є середовищем існування для багатьох видів живих організмів.

Згідно з Лісовим кодексом України, спеціальне використання лісових ресурсів можливе лише за наявності спеціального дозволу — лісорубного або лісового квитка.

Без дозволу дозволяється лише збирати окремі природні матеріали без шкоди для лісу, зокрема опале листя, хвою, кору, що відпала природним шляхом, тонкі гілки та дрібні природні рештки після вітровалів.

У відомстві нагадують, що самовільна заготівля чи привласнення деревини, зокрема вітровальної та буреломної, є порушенням законодавства та тягне за собою адміністративну відповідальність.

Від початку року державні інспектори взяли участь у п’яти оглядах місць подій у лісових та захисних насадженнях області, де були встановлені факти незаконного привласнення деревини. Винних осіб уже притягнули до відповідальності.