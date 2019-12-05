Віктор Литвинчук покинув посаду директора Тернопільського Центру розвитку місцевого самоврядування

Сьогодні я припиняю свою роботу на посаді директора Тернопільського Центру розвитку місцевого самоврядування, який створено за сприяння програми Європейського Союзу ULEAD з Європою / ULEAD with Europe.

Більш, як чотири з половиною роки мені пощастило працювати в царині організації і проведення реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади на Тернопільщині. Хто почав, той наполовину завершив роботу, – вважали древні. Ми починали з нуля і цей період був найскладнішим. Крок за кроком долали політичний та інформаційний опір, нерозуміння суті реформи і, навіть, її несприйняття. Разом з тим, Тернопільщина майже три роки поспіль була одноосібним лідером реформи в Україні. Та й нині вона залишається в лідируючій групі.

Переконаний, що цю колосальну роботу неможливо було б зробити одній людині, навіть наділеній найвищими повноваженнями та здібностями. Тільки непереборна енергія невеликого загону неофітів і їхнє прагнення змінити адміністративну систему та інтегруватися в європейську модель управління, забезпечила успіх реформи на Тернопільщині.

Дякую Вам усім за співпрацю. Перш за все, головам рад об’єднаних територіальних громад, які стали провідниками нової системи управління та прикладом для наслідування. Змінювалася свідомість, а разом з нею змінювалися люди, які обрали для себе європейський вектор розвитку. За цей час усі разом ми стали іншими. Усе велике досягається непомітним ростом. За чотири з половиною роки ми з Вами подорослішали, стали ближчими і зрозумілішими. Сантиметр за сантиметром з незграбного підлітка ми виростали в достойного державного мужа.

Тут варто було б назвати усіх голів рад тернопільських ОТГ поіменно і обійняти кожного у знак поваги та подяки. Тільки через роки по-справжньому можна буде оцінити цей маленький крок кожного з нас, який, по суті, став гігантським стрибком України у європейську спільноту. Реформа змінила не тільки територіальну карту держави, а й психологію її громадян.

Друзі, саме на Вас лягла велика відповідальність за долю людей, які повірили в реформу й очікують нових якісних стандартів, а отже, кращого життя для себе та своїх дітей. Важливо не розчарувати їхніх очікувань. Це Ви виколисали цю реформу. Саме Ви робите життя своїх громад успішним, а їхніх жителів – щасливішими. Та ще більше Вам належить зробити наступного року.

Велику подяку складаю команді Тернопільського Центру розвитку місцевого самоврядування, без якої не уявляю нашого спільного успіху. Разом нам вдалося створити неймовірно фантастичний колектив, який сьогодні є на слуху не тільки в об’єднаних громадах, а й далеко за межами Тернопільщини. У нас вчаться, до нас приїжджають з усієї України і ми вчимося разом з усіма.

Мені пощастило працювати з людьми, які були поруч в часи, як успіхів, так і поразок, які сповідували принципи командної гри, зорієнтованої на спільний результат. Ми жили спільними думками і, здавалося, навіть дихали одним повітрям. Ніхто не давав один одному доручень і не примушував працювати. Ми просто робили те, що вважали за потрібне і нам все вдавалося. Наша робота нам не була байдужою, а відтак, ми завжди досягали результату. Це і є те, що називається горизонтальною системою управління, яку нам вдалося впровадити, і якою ми пишаємося.

Я пам’ятатиму, що в офісі Тернопільського Центру працюють високоосвічені, молоді і креативні фахівці, розумні й обдаровані, з сучасним європейським поглядом і новою системою мислення. Це результативні люди, кожен з них має свою історію успіху і досвід перемог.

Було б важко досягнути результатів без участі програми Європейського Союзу ULEAD з Європою / ULEAD with Europe, яка формувала напрямки і задавала векторні орієнтири нашої роботи… Дякую Вам, колеги, – Bastian Veigel, Andrej Horvat, Alexandra Fehlinger, Yuriy Svirko, Benedikt Herrmann, Anna Bunyak, Anna Haiduchok, Mariana Semenyshyn…

Окрему подяку складаю скромній, але надзвичайно системній і працьовитій Lena Tomniuk, з якою разом випало починати реформу децентралізації у далекому квітні 2015 року. Протягом усіх цих років ми користуватися її порадами та досвідом.

Не можу оминути й керівника центральному офісу Центру Olexandr Svystun і його заступника Igor Vinnytskyi. Спасибі Вам, колеги…

Звичайно ж, не забуваю ідеолога реформи децентралізації в Україні – Мінрегіон, зокрема, Геннадій Зубко (Zubko Hennadiy) та Вячеслав Негода.

Дякую Вам усім і кожному, з ким мені випала честь працювати майже п’ять років. Ви неймовірні і кожен залишив свій слід у моєму житті. Я йду з цієї посади, але залишаюся небайдужою людиною і відкритий до спілкування. Мій телефон і електронна пошта незмінні і, як усі попередні роки, відкриті до спілкування.

Спасибі Вам усім за те, що були поряд, підтримували і не давали впасти. У кожного з Вас є хороші перспективи особистого росту й досконалості. Вірте у свою винятковість. Робіть неможливе, бо можливе зроблять і без нас. Для зупинки немає причин. І у світі немає таких вершин, яких неможливо підкорити.

Подейкують, що у цьому динамічному і неймовірно мінливому світі потрібно бігти з усіх ніг, аби, бодай, залишатися там, де Ви є. Але щоб кудись потрапити, треба бігти, як мінімум, удвоє швидше… Ви це зможете. Ми це зможемо… Разом.

Упевнений, ми ще зустрінемося за спільною роботою і, навіть, у дружньому колі…

Завжди Ваш

Віктор Литвинчук