У Старому парку вирізають сухі дерева

У Тернополі з 23 вересня розпочалися роботи з видалення сухостійних дерев у Старому парку. Повідомляють у міській раді.

Під час щорічних обстежень зелених насаджень були виявлені аварійні дерева, що становлять загрозу для мешканців та інфраструктури міста. В основному це великі дерева, які перебувають у пошкодженому стані або мають значні ознаки старіння.

Видалення дерев буде проводитись спеціалізованою організацією. Згодом на місці видалених дерев висадять нові саджанці.

Міська рада закликає мешканців з розумінням поставитись до цих заходів, які є важливою частиною збереження та відновлення зелених насаджень міста, забезпечення безпеки і комфорту всіх жителів Тернополя.