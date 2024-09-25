12:23 | 25.09.2024
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Почаївська лавра до кінця цього року має розірвати усі зв’язки з РПЦ

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В Україні 23 вересня набув чинності закон щодо діяльності релігійних організацій.

Він, зокрема, передбачає, що пов’язані з РПЦ релігійні організації мають три місяці, щоб розірвати будь-які зв’язки з центром у Росіі, інформує сайт Тернополяни.

23 вересня також відбулись слухання у Комітеті гуманітарної та інформаційної політики щодо імплементації цього Закону.

Як зазначив у своїй доповіді голова Держслужби з питань етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, вдалось ефективно захистити переходи релігійних організацій в судах.

За його словами, соціологічні опитування свідчать, що навіть в умовах війни Україні вдається забезпечувати право громадян на свободу совісті.

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