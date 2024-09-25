Запис онлайн-трансляції з презентації апарт-готелю в БФК Central Park

Якщо ви не змогли переглянути онлайн-трансляцію або потрапити на презентацію апарт-готелю WOL.100 в БФК Central Park, що відбулась 24 вересня в Києві, нижче ви можете переглянути запис:







Central Park — це багатофункціональний комплекс від компанії «Креатор-Буд» у місті Катовиці, Польща, за адресою вул. Міколовська, 100А, розташований поруч з найбільшим у місті парком Костюшки.



Частиною проєкту є апарт-готель WOL.100 з керуючою компанією Ribas Hotels Group, в якому ви можете придбати апартаменти з ремонтом. У Central Park ви знайдете нерухомість на будь-який смак: апартаменти, комерційну нерухомість, офіси, а ще паркомісця на підземному та наземному паркінгах.



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